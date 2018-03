Varšavsko letališče prepovedalo nočne vzlete in pristanke

Varšava, 31. marca - Varšavsko letališče Frederic Chopin je kot prvo poljsko letališče uvedlo prepoved nočnih vzletov in pristankov, ki bo veljala med 23.30 in 5.30 uro. Podobne ukrepe so že sprejela nekatera evropska letališča, med drugim v Frankfurtu in Münchnu, da bi ustregli bližnjim prebivalcem, ki se pogosto pritožujejo zaradi nočnega hrupa, ki moti spanje.