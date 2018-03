Ljubljana, 27. marca - V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (UKC) Maribor od danes naprej ni več omejitve obiskov na vseh oddelkih. Tako prične veljati običajen režim obiskov, in sicer od ponedeljka do petka od 16. do 17. ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 14. do 15. ure, so sporočili iz mariborske bolnišnice.