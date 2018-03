Nogometnim taborom na Debelem rtiču še podpora ministrstva

Ljubljana, 27. marca - Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se odločili, da bodo podprli projekt Nogometne zveze Slovenije in Rdečega križa in pomagali pri izvedbi nogometnih taborov v mladinskem zdravilišču Debeli rtič za otroke iz depriviligiranih okolij. Projekt sofinancira Evropska nogometna zveza Uefa oziroma Uefin sklad za otroke.