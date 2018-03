Cerkvi Sv. Duha na Javorci podelili znak evropske dediščine

Ljubljana, 27. marca - Na ponedeljkovi slovesnosti v Plovdivu so devetim spomenikom posebnega zgodovinskega in kulturnega pomena tudi uradno podelili posebno priznanje Evropske komisije - znak evropske dediščine, so sporočili z ministrstva za kulturo. Prejemnice znaka, med katerimi je tudi cerkev Sv. Duha na Javorci, poudarjeno izražajo skupne evropske vrednote.