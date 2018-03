Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami

Ljubljana, 27. marca - Danes bo večinoma spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, ki jih bo več v popoldanskem času. Čez dan bo pihal veter spremenljive smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.