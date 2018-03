Ljubljana, 27. marca - Novinarska konferenca koalicije Združena desnica, na kateri bodo Anton Štihec, Franc Kangler in Aleš Primc predstavili stališča koalicije do referenduma o drugem tiru ter prioritete infrastrukturnih investicij v prihodnjih štirih letih, bo danes ob 11. uri v prostorih koalicije na Starem trgu 11a, so sporočili iz omenjene koalicije.