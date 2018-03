New York, 26. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v zelenih številkah. Borzni analitiki ocenjujejo, da so vlagatelje spodbudila pogajanja o novih trgovinskih pogojih med Kitajsko in ZDA, s katerimi se želijo izogniti izbruhu trgovinske vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.