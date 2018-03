Na vrhu EU in Turčije v Varni nobene rešitve ali kompromisa

Bruselj, 26. marca - Na vrhu EU in Turčije v Varni sta danes obe strani izpostavili pomen partnerstva, a dosegli niso nobene rešitve ali kompromisa. EU je Ankaro znova opozorila na spor s Ciprom in Grčijo, dejanja v Siriji ter demokratične vrednote. Turčija pa je spet izpostavila, da želi hitrejši napredek na poti v EU, vizumsko liberalizacijo in denar za begunce.