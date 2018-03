Islandci za diplomatski bojkot SP v Rusiji

Reykjavik, 26. marca - Islandija, ki bo poleti prvič nastopila na svetovnem prvenstvu v nogometu, bo na tekmah proti Argentini, Hrvaški in Nigeriji v predtekmovalni skupini D brez politične in diplomatske podpore rojakov. Islandsko zunanje ministrstvo je namreč danes sporočilo, da so se v tej državi odločili za diplomatski bojkot svetovnega prvenstva v Rusiji.