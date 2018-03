Objavljen razpis za imenovanje članov sveta varuha za človekove pravice

Ljubljana, 26. marca - Varuh človekovih pravic je objavil razpis za imenovanje desetih članov sveta varuha za človekove pravice, na katerem lahko kandidirajo predstavniki civilne družbe in predstavniki znanosti, ki so strokovnjaki na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pisne prijave naj prijavitelji pošljejo na varuhov naslov do vključno 6. aprila.