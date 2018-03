Sodišče ugodilo tožilstvu, Tošić iz hišnega pripora v pripor

Ljubljana, 26. marca - Višje sodišče v Ljubljani je delno ugodilo pritožbi tožilstva in za nepravnomočno obsojena v zadevi Balkanski bojevnik Dragana Tošića in Petra Khermayerja namesto hišnega pripora odredilo pripor. Za obtožena Mirzeta in Miralema Lucevića pa je sodišče ocenilo, da je hišni pripor zanju še vedno primeren in ni razlogov za pripor, poroča Večer.