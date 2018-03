Kosovske oblasti prepovedale vstop srbskim predstavnikom

Priština/Beograd, 26. marca - Kosovske oblasti so danes prepovedale vstop v državo srbskima ministroma Aleksandru Vulinu in Vladanu Vukosavljeviću, vodji vladnega urada za Kosovo Marku Đuriću in generalnemu sekretarju srbskega predsednika Nikoli Selakoviću, ki so želeli obiskati srbske samostane na Kosovu, poročajo srbski mediji.