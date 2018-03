Judoisti po DP zdaj v Turčijo, nato v Izrael

Celje, 26. marca - Strokovni direktor Judo zveze Slovenije Marjan Fabjan je pozitivno ocenil nastope judoistov in judoistk na nedavnem državnem prvenstvu, ki so ga v soboto gostili Beltinci. Pozitivno ga je presenetila mlada Pia Grabar, prav tako pa tudi državni prvak do 100 kg Blaž Vrankar.