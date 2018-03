Evropske borze navzdol; cenejša nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 26. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelji so še naprej v negotovosti, čeprav je vzdušje nekoliko razvedrila izjava ameriškega finančnega ministra Stevena Mnuchina, pravijo analitiki. Cene nafte so se nekoliko spustile s sicer visokih ravni, tečaj evra pa se je zvišal.