ZN: Sto tisoč razseljenih Afganistancev živi v močni stiski

Kabul, 26. marca - Več kot 100.000 notranje razseljenih Afganistancev in tistih, ki so se vrnili v domovino, živi pod milim nebom, v šotorih ali improviziranih zatočiščih. Še več sto tisoč jih nima dostopa do zdravstvene pomoči, trgovin in izobraževalnih ustanov, je danes pokazalo novo poročilo Združenih narodov za usklajevanje humanitarne pomoči (OCHA).