Znani rezultati razpisa za zaposlovanje mladih učiteljic in učiteljev

Ljubljana, 26. marca - Ministrstvo za izobraževanje je objavilo rezultate javnega razpisa za izbor operacij Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018. Kot so sporočili z ministrstva, je na razpis v roku prispelo 113 prijav, med njimi je ministrica Maja Makovec Brenčič potrdila izbor in sofinanciranje 74 projektov v skupni vrednosti 1.225.440 evrov.