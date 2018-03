Umrl je hrvaški umetnik in intelektualec Josip Vaništa

Ljubljana, 26. marca - V 94. letu starosti je umrl eden najpomembnejših hrvaških umetnikov in intelektualcev Josip Vaništa, so sporočili iz Moderne galerije ter Muzeja sodobne umetnosti Metelkova. Bil je slikar, akademik, univerzitetni profesor in pisec, v polju avantgardne umetnosti pa znan predvsem kot soustanovitelj in gonilna sila skupine Gorgona (1959-1966).