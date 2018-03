Vlagatelji na newyorških borzah lačni poceni delnic

New York, 26. marca - Trgovalni dan na newyorških borzah se je začel s približno dveodstotnim poskokom osrednjih indeksov, saj so vlagatelji razgrabili poceni delnice. Tečaji so se v preteklih dneh zniževali predvsem zaradi strahu pred trgovinskimi vojnami, danes pa so se trgovci očitno odločili, da je čas za ugodne nakupe.