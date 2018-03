Pogrešajo 19-letno Patricijo Blatnik in 17-letnega Žigo Škufca

Novo mesto, 26. marca - Svojci od sobote zvečer pogrešajo 19-letno Patricijo Blatnik iz Primče vasi pri Zagradcu in 17-letnega Žigo Škufca s Hriba pri Hinjah v občini Žužemberk. Blatnikova je bila oblečena v črno trenirko in zeleno-rjavo bundo, Škufca pa v modre hlače, sivo jopico in črno bundo. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli, da to sporočijo policistom.