Slovenska vojska se bo še posvetovala o pritožbi na odločitev delovnega sodišča

Ljubljana, 27. marca - Slovenska vojska se bo z državnim odvetništvom posvetovala o morebitni pritožbi na sodbo delovnega in socialnega sodišča. To je v tožbi vojaka zoper ministrstvo odločilo, da pri izplačilih solidarnostne pomoči ni dopustno razlikovati med člani sindikatov podpisnikov aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in preostalimi zaposlenimi.