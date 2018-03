Zaradi napredka na področju redkih bolezni strokovnjaki optimistični

Ljubljana, 26. marca - Redke bolezni so veliko breme tako za bolnika in njegovo družino kot za družbo. A zaradi napredka pri obravnavi bolnikov je mogoče na prihodnost gledati z optimizmom, je bilo med drugim slišati na današnji okrogli mizi o ovirah in izzivih za boljšo obravnavo bolnikov z redkimi boleznimi v organizaciji STA.