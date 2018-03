Komisija DZ vlado poziva k popolnitvi organov vodenja SDH in DUTB

Ljubljana, 26. marca - Komisija DZ za nadzor javnih financ je na pobudo NSi razpravljala o upravljanju državnega premoženja. V sklepih, ki jih je komisija sprejela s tremi glasovi za in dvema proti, vladi med drugim predlaga, naj popolni člane organov vodenja in nadzora Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).