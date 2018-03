Sistem Prvih posredovalcev tudi v žalski občini

Žalec, 26. marca - Gasilska zveza Žalec, žalska občina, izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje ter celjska bolnišnica so prejšnji teden v Žalcu podpisali dogovor o vzpostavitvi sistema Prvih posredovalcev. Na začetku bodo pomoč na območju žalske občine zagotavljali gasilci devetih prostovoljnih društev, ki so opremljena tudi z avtomatskimi defibrilatorji.