Bolgarka žeparila po ljubljanskih mestnih avtobusih

Ljubljana, 26. marca - Ljubljanski policisti so v petek odvzeli prostost 24-letni Bolgarki, ki so jo prepoznali kot osumljenko tatvin denarnic na mestnih avtobusih. Z ukradenimi bančnimi karticami je opravila več dvigov gotovine. Zaradi suma tatvine in zlorabe kartic so jo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki ji je odredil pripor.