Za sodišče izredna odpoved policistu Sakaču zakonita

Ljubljana/Koper, 26. marca - Delovno sodišče v Kopru je tožbeni zahtevek nekdanjega policista Miha Sakača, znanega iz zadeve Koprivnikar, proti notranjemu ministrstvu zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v celoti zavrnilo, so za STA pojasnili na državnem odvetništvu. Kot so dodali, je sodišče ugotovilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi pravočasna in zakonita.