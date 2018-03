Hokejistke Olimpije ubranile naslov državnih prvakinj

Ljubljana, 26. marca - Hokejistke Olimpija so na desetih tekmah v sezoni 2017/18 ponovile dosežek iz minule sezone in brez poraza ponovno osvojile naslov državnih prvakinj. Igralke iz Celja, ki so po večletnem premoru ponovno nastopile v državnem prvenstvu, so osvojile drugo mesto, tretje pa so bile hokejistke kranjskega Triglava.