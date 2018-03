V kranjski čistilni akciji zbrali 90 kubičnih metrov odpadkov

Kranj, 26. marca - V čistilni akciji, ki je v petek in soboto potekala v Kranju, je okoli 3500 udeležencev nabralo za 90 kubičnih metrov odpadkov. Posebej so se osredotočili na čiščenje kanjona Zarice in Kokre, Savskega drevoreda in vznožja Svetega Jošta. Na lokacijah, kjer sneg še ni skopnel, bodo čistili v začetku aprila.