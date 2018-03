Tretjina blagovne menjave EU lani z ZDA in Kitajsko

Luxembourg, 26. marca - Glavni trgovinski partnerki EU sta bili lani ZDA (631 milijard evrov oz. 16,9 odstotka vse blagovne menjave) in Kitajska (573 milijard evrov oz. 15,3 odstotka), s katerima je EU lani opravila za tretjino vse blagovne menjave. V trgovini z blagom so lani prevladovali transportna oprema, dobrine za predelavo in kemikalije, kažejo podatki Eurostata.