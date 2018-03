Ottawa, 26. marca - Kanadska ženska reprezentanca je v domačem North Bayju osvojila zlato kolajno na ekipnem svetovnem prvenstvu v curlingu. Kanadčanke so v velikem finalu v podaljšku premagale Švedinje s 7:6, v tekmi za bronasto kolajno pa so bile Rusinje boljše od Američank s 6:5. Za Kanadčanke je to že 17. kolajna najbolj žlahtnega leska na svetovnih prvenstvih.