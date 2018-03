Biatlonsko nalogo vrhunsko opravil le Fak

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 26. marca - S tekmami v ruskem Tjumenu je konec tedna padel zastor na biatlonsko sezono 2017/18. Slika slovenskega biatlona še enkrat več potrjuje, da v ekipi z izjemo Jakova Faka že vrsto let zeva vrzel in da ni tekmovalca, ki bi se vsaj približal najboljšim. Na koncu je Fak z olimpijsko medaljo in stopničkami v svetovnem pokalu zadovoljil apetite.