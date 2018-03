Spoelstra postal oče, Miami izgubil po podaljšku

Indianapolis, 26. marca - Košarkarji Miami Heat so doživeli deseti poraz na zadnjih enajstih gostovanjih, a vseeno ostajajo trdno na mestih, ki vodijo v končnico. Glede na to, da so izgubili proti neposrednemu tekmecu na vzhodu, je več ali manj jasno, da v zadnjih dveh tednih rednega dela višje od šestega mesta ne bodo mogli seči.