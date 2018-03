Število zapornikov v Sloveniji od leta 2014 v rahlem upadu

Ljubljana, 26. marca - Največje težave s prezasedenostjo zaporov so bile v letu 2014, od takrat pa je število zaprtih v rahlem upadu, so v odzivu za STA na poročilo Sveta Evrope o zasedenosti zaporov zapisali na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Trenutno so zavodi v povprečju polno zasedeni glede na razpoložljive kapacitete.