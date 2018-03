V Zagorju ob Savi 26. državno tekmovanje otroških in mladinskih zborov

Zagorje ob Savi, 26. marca - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) prireja od danes do srede v Zagorju ob Savi že 26. revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, ki ima tekmovalni značaj. V treh dneh se bo na odru tamkajšnjega Delavskega doma zvrstilo 52 zborov oz. 2000 mladih pevcev, zapeli pa bodo 150 skladb 57 slovenskih in 30 tujih skladateljev.