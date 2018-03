Primorske novice: Tudi Petrov palec dol za Janusa (26. 3.)

Ljubljana, 26. marca - Nasmeški na obrazih po končanem zadnjem dejanju zimske športne sezone v Planici so nakazovali, kako srečni so smučarji skakalci, da je vsega konec. Sezona je bila maratonska in ni težko verjeti, da je velika večina tekmovalcev zasičena s skoki in komaj čaka na nekaj počitka, piše v Primorskih novicah Rok Maver.