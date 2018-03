Pittsburg, Boston in Anaheim zmagali po podaljških, Winnipeg po kazenskih strelih

Ljubljana, 26. marca - Kar štiri od petih tekem v severnoameriški hokejski ligi NHL so epilog dobile šele po koncu rednega dela. Winnipeg je do zmage prišel po izvajanju kazenskih strelih, Pittsburg, Boston in Anaheim so slavili po podaljških, le Vancouver je novi točki osvojil po šestdesetih minutah čiste igre.