Na posvetu delodajalcev opozorili na pomanjkanje usposobljene delovne sile

Brdo pri Kranju, 26. marca - Razmere na trgu dela so osrednja tema letošnjega posveta delodajalcev, ki ga danes na Brdu pri Kranju gosti združenje delodajalcev obrti in podjetnikov. Uvodni razpravljavci so izpostavili, da slovenski trg dela beleži zelo dobre rezultate. Opozorili pa so tudi na ključno težavo, ki se kaže v pomanjkanju usposobljene delovne sile.