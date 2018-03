Vujović na španskem radiu spet čez sodnike

Madrid, 25. marca - Selektor slovenske rokometne reprezentance in trener Kopra 2013 Veselin Vujović nikakor ne more prenehati s kritikami čez rokometne sodnike. Do živega mu ne pridejo niti kazni Evropske rokometne zveze (EHF), nazadnje ga je ta kaznovala s tremi tekmami prepovedi vodenja njegovega Kopra na evropskih tekmah.