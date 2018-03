Maribor, 25. marca - Košarkarice Aksona Ilirije so v 7. krogu drugega dela 1. SKL v gosteh premagale Maribor s 67:56. Že v soboto so Grosupeljčanke na domačem igrišču ugnale Konjice s 74:57. Obračuna Triglav - Cinkarna Celje in Domžale - Ježica bosta na sporedu 31. marca.