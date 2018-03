V Kataloniji pozivi k protestom zaradi Puigdemontove aretacije

Barcelona, 25. marca - Katalonska gibanja in stranke, ki zagovarjajo samostojnost Katalonije, so danes pozvale k protestom zaradi aretacije nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta v Nemčiji. V različnih katalonskih mestih načrtujejo protestne pohode, prav tako naj bi pripravili blokade avtocest in glavnih prometnih povezav.