Trojna zmaga kanuistov v Solkanu

Solkan, 25. marca - Slovenski slalomisti na divjih vodah so se izkazali na tekmi za točke ICF, ki je ta konec tedna potekala v Solkanu. Med kanuisti so za trojno zmago poskrbeli Luka Božič, Benjamin Savšek in Blaž Cof, med kajakaši je slavil Peter Kauzer, med kanuistkami Alja Kozorog, med kajakašicami pa je bila Urša Kragelj tretja.