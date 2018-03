Lendavčani dobili veliki derbi 2. SNL

Ljubljana, 25. marca - Dvajseti krog 2. slovenske nogometne lige je prinesel prekmurski derbi. V Murski Soboti se je na tekmi domače Mure in Nafte 1903 zbralo 3800 gledalcev, na žalost večine zbranih pa so se veselili gosti, čeprav so od 56. minute igrali z igralcem manj. Na koncu so slavili z 2:1 in se vodilni Muri ob tekmi manj približali na 11 točk.