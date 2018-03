Potniki zaradi pijanega kopilota tri dni obtičali na nemškem letališču

Stuttgart, 25. marca - Letališko osebje v nemškem Stuttgartu je v petek tik pred letom opazilo, da se kopilot letalske družbe TAP Air Portugal opoteka in smrdi po alkoholu. Let letala v Lizbono so zaradi tega odpovedali, 106 potnikov pa je obtičalo na nemškem letališču. Nadomestni let jih najverjetneje čaka šele v ponedeljek.