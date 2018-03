Vreme: Dopoldne se bo zadrževala nizka oblačnost

Ljubljana, 25. marca - Danes bo na Primorskem pretežno jasno, drugod se bo dopoldne zadrževala nizka oblačnost, ki bo segala do višine okoli 2000 metrov. Sredi dneva in popoldne se bo delno zjasnilo. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.