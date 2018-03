Rakete postavile rekord, a počakale s praznovanjem

Houston, 25. marca - Moštvo severnoameriške košarkarske lige NBA Houston Rockets je v noči na nedeljo s 114:91 premagalo New Orleans Pelicans in s tem postavilo rekord franšize, saj je slavilo na rekordni 59. tekmi. Ob tem je James Harden v zgolj treh odigranih četrtinah dosegel 27 točk. Rakete so bile uspešne na osmi zaporedni tekmi.