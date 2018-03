Edmonton, 25. marca - Moštvo severnoameriške hokejske lige NHL Los Angeles Kings je v noči na nedeljo v gosteh izgubilo proti Edmonton Oilers z 2:3. Za kralje sta zadela Jake Muzzin in Jeff Carter, za Edmonton pa Pontus Aberg in dvakrat Connor McDavid, Kopitar je poskusil s tremi streli na gol. Kralji so zdaj na devetem mestu zahodne konference.