Brolihova v Beltincih presenetila Apotekarjevo

Beltinci, 24. marca - Slovenske judoistke in judoisti so imeli danes v Beltincih člansko državno prvenstvo. Za presenečenje je med borkami do 78 kg poskrbela Patricija Brolih, ki je premagala aktualno mladinsko evropsko prvakinjo Klaro Apotekar, ki se sicer že uspešno bori tudi na članskih tekmovanjih doma in v tujini.