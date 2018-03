Prestižni veslaški dvoboj tokrat Cambridgeu

London, 24. marca - Današnja sobota je postregla tudi s športnim dogodkom z eno najdaljših tradicij na svetu. V prestižnem veslaškem obračunu univerz Oxford in Cambridge, letos je bil že 164., so slavili veslači Cambridgea, s čimer so se oddolžili nasprotnikom za lanski poraz. Skupno pa še vedno zaostajajo, imajo 81 zmag, tekmeci pa ob enem neodločenem izidu 82.