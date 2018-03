Slovenija tretja na ekipni tekmi v Planici, zmaga Norveški

Planica, 24. marca - Norveška je prepričljivo zmagala na ekipni tekmi na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici v Planici (1620,2 točke). Druga je bila Nemčija (1482,9), Slovenci Domen Prevc (237 in 237,5 m), Robert Kranjec (239,5 in 226 m), Anže Semenič (208 in 213 m) in Peter Prevc (215 in 217 m) pa so bili tretji (1474,5).