Trumpove carine največji krivec za najslabši teden na Wall Streetu v zadnjih dveh letih

New York, 24. marca - Grožnja in potem tudi uvedba višjih carin na uvoz iz Kitajske in višjih carin na uvoz jekla ter aluminija z vsega sveta razen nekaj izjem, med njimi držav EU, je poskrbela za najslabši teden borznih indeksov na Wall Streetu v zadnjih dveh letih. Dow Jones in S&P 500 sta sedaj krepko nižje kot ob koncu lanskega leta.