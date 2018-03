Ljubljana, 24. marca - Dobovec Pivovarna Kozel, Sevnica, FutureNet Maribor ter Litija so polfinalisti 1. SFL. To so si vsi štirje zagotovili že po dveh četrtfinalnih tekmah, saj so slavili tudi na drugem srečanju. Polfinalna para sta Litija - FutureNet Maribor ter Dobovec Pivovarna Kozel - Sevnica.